Caen : les Mbappé virent leur coach

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Fayza Lamari et Kylian Mbappé à Caen Foot Mercato

Relégué en National, le Stade Malherbe de Caen est encore loin de son objectif de remonter en Ligue 2 dès la fin de cette saison. Dixième du classement, le SMC a d’ailleurs choisi de changer d’entraîneur. Nommé à la tête de la formation normande en début de saison, Maxime d’Ornano vient d’être licencié.

«Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué publié par le club normand.

