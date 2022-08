Leeds : Jesse Marsch se compare à Marcelo Bielsa

Jesse Marsch est venu à la rescousse de Leeds en février 2022 pour remplacer Marcelo Bielsa. Les deux entraîneurs développent un style de jeu pas si différent. Avec l'Argentin, tout est basé sur l'intensité avec beaucoup d'efforts physiques, ce qui est également le cas chez l'Américain. Cependant, une différence subsiste entre les deux coachs, l'utilisation des courses. Sous Bielsa, les joueurs de Leeds pratiquaient le « man-making » (ou le marquage individuel) comme le rappel Marsch, lors d'un entretien accordé à Sky Sports, tout en soulignant la différence qu'il a apportée :

« Mais Marcelo avait beaucoup plus d'accélérations et de décélérations, ce qui s'explique en partie par le style de man-marking de Bielsa, qui consiste à suivre les joueurs et à essayer de les devancer, en coupant et en changeant souvent de direction. Mais, avec nous, ce que nous voulons, c'est être vraiment agressifs, et dans les moments de pression, ce qui nécessite de sprinter. Nous voulons aussi être très bons dans les transitions, dans les deux sens, ce qui nécessite aussi des sprints. » Jesse Marsch souhaite que ses joueurs réalisent des contre-pressing et des transitions offensives plus rapides. L'ancien entraîneur du RB Leipzig veut voir son équipe évoluer plus haut sur le terrain afin d'être plus dangereux. Leeds est actuellement la 4ème équipe de Premier League en nombre de sprints/match avec 130,5 sprints, selon Sky.