France - Écosse : les félicitations de Didier Deschamps à Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé face à l’Ecosse (4-1), Benjamin Pavard a ébloui son monde ce mardi soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille. Replacé dans l’axe de la défense par son entraîneur, Didier Deschamps a bien remarqué tous les points positifs de la copie de son joueur : «Il marque des buts importants Benji. C’est un plus de ce qu’il a fait dans son rôle de défenseur. Il a été efficace dans un rôle qui lui convient mieux. Je lui ai dit en début de stage : à partir du moment où il est en difficulté ou pas en confiance dans un rôle de latéral droit, il allait avoir un rôle en défense centrale», a d’abord analysé l’ancien coach de l’OM qui s’est félicité de la réaction de ses joueurs après avoir été menés au score.

«C’est une très belle soirée pour lui, même s’il le sait et je lui ai redit: dans l’axe, il y a du monde et une grosse concurrence. Je retiens ses deux buts mais aussi son attitude en tant que défenseur central. Après, sur ses buts, ce n’est pas le registre où je l’attends. Il a été solide défensivement. Avec ce bonus des deux buts, c’est super pour lui. Sur les matchs précédents, il venait en tant que latéral, au bout d’un moment je ne vais pas insister s’il est mal à l’aise… Après il y a du monde dans l’axe, il y a de la concurrence. Ça emmènera encore un peu plus de concurrence», a aussi temporisé le sélectionneur français.