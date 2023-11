Liga : Javier Tebas démissionne !

Javier Tebas vient de présenter sa démission, et n’est donc plus le président de la Liga ! Une info qui fait l’effet d’une bombe en Espagne ? Pas vraiment, puisque si le sulfureux avocat et homme d’affaires espagnol a quitté son poste, c’est pour pouvoir se représenter et espérer un quatrième mandat. C’est donc une simple procédure administrative pour accélérer le processus qui lui permettra d’être réélu.

Son mandat expirait le 26 décembre prochain, et tout indique effectivement qu’il sera de nouveau "élu" président de la Liga. Pour la simple raison qu’il est le seul candidat pour occuper le poste, et il deviendra donc pour la quatrième fois consécutive le patron du championnat espagnol, rôle qu’il occupe depuis 2013. En dix ans, Javier Tebas s’est affirmé comme un personnage plutôt clivant de l’autre côté des Pyrénées, n’hésitant pas à aller au clash avec certains hommes forts du foot ibérique comme Florentino Pérez ou les présidents de la Fédération Angel Villar et Luis Rubiales. Il a aussi mis en place un fair-play financier très strict pour les clubs espagnols et s’en prend très régulièrement aux clubs états comme le PSG. Ses détracteurs devront encore le supporter pendant un bon moment.