CAN 2025 : les dates du tournoi officiellement révélées !

Il y a six mois, la CAN en Côte d’Ivoire a livré son lot de surprises et de moments déjà iconiques. Dans deux ans, la compétition du continent africain posera ses valises durant un mois au Maroc, hôte de la cuvée 2025. Initialement programmé à l’été 2025, le tournoi aura finalement lieu entre décembre 2025 et janvier 2026.

Et ce vendredi, les dates de la compétition ont été officiellement révélées. Le match d’ouverture aura lieu le 21 décembre 2025, et la finale se déroulera le 18 janvier 2026. Reste désormais à savoir qui sera favori l’année précédente et qui sera champion l’année suivante…