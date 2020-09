Arsenal casse sa tirelire pour Gabriel

La suite après cette publicité

Pour tenter d'évoluer dans la même cour que Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham l'an prochain, Arsenal se doit d'être actif lors du mercato. Et les Gunners ont décidé d'employer les grands moyens pour tenter d'y parvenir : licenciement à la chaîne du personnel apparenté au club (55 membres du club ont été licenciés), départ du directeur du football responsable du précédent mercato estival, Raul Sanllehi (ex-FC Barcelone de 2002 à 2018), remplacé par Vinai Venkatesham, ex-directeur général des Gunners au club depuis 2010, et déjà une première recrue annoncée aux supporters : Willian. L'attaquant brésilien de Chelsea s'est vu proposer un contrat de 3 ans dans le nord de Londres.

Mais comme chaque année, le front de l'attaque des Gunners n'est pas dépourvu de talents. Le problème récurant de ces dernières saisons se situe plutôt en défense. Vieillissante à l'automne, inexpérimentée ou maladroite de l'hiver au printemps, parfois surprenante l'été venu. Une chose est sûre, elle coûte des points face aux armadas offensives parfaitement organisées. Cette année, les Gunners semblent avoir décidé de blinder leur arrière-garde en misant sur une jeunesse expérimentée, au talent indéniable. Ces derniers viennent tout juste de remporter leur duel avec le Napoli d'Aurelio De Laurentiis (Manchester United et Everton étaient aussi dans la course mais distancés dans le final) et officialisent l'arrivée pour 5 saisons du défenseur brésilien de 22 ans Gabriel Magalhães, qui évoluait au LOSC. L'Auriverde portera le n° 6.

Une jeune charnière à 60 millions d'euros

Devenu expert en trading sous la houlette de Luis Campos et Gérard Lopez, le LOSC récupère pas moins de 30 millions d'euros bonus inclus (26+4) pour le Brésilien gaucher acheté 3 M€, auquel il restait 3 ans de contrat dans le Nord. Assez loin des 80 millions d'euros récoltés pour Nicolas Pépé (24 ans), vendu à Arsenal l'été dernier, et des 70 millions d'euros déboursés par Naples pour s'attacher les services de Victor Osimhen il y a quelques jours (21 ans), mais tout de même une belle somme qui comblera le transfert de l'attaquant canadien Jonathan David. Les Gunners ont donc déboursé 60 millions d'euros pour s'offrir une charnière très prometteuse. En effet, Gabriel rejoint l'international Espoirs français droitier William Saliba (19 ans), transféré à Londres cet hiver, pour 30 millions, et resté à Saint-Etienne pour finir la saison.

En recrutant Gabriel Magalhães, Arsenal s'attache les services d'un joueur plein d'avenir mais déjà expérimenté. Arrivé à Lille en janvier 2017 depuis Avaí, son club formateur au Brésil, le natif de São Paulo était allé gagner en expérience à l'ESTAC tout d'abord, puis au Dinamo Zagreb, lors de prêts de six mois. Dans le groupe de Christophe Galtier depuis deux saisons, Gabriel a profité d'une suspension de quatre matches d'Adama Soumaoro pour s'imposer comme titulaire à partir de février 2019. Auteur de 52 matches en deux saisons avec le LOSC, il vient d'enchaîner 6 titularisations pour sa première participation en phase de poules de la Ligue des champions. Une compétition après laquelle les Gunners courent depuis 2017.

