Real Madrid : des primes totalement dingues pourraient être versées aux joueurs !

Cette saison, le Real Madrid a déjà remporté deux titres : la Supercoupe d’Europe, ainsi que la Coupe Intercontinentale. Deux trophées mineurs certes quand on connaît les aspirations du club de la capitale espagnole, mais d’autres pourraient tomber très prochainement, puisque les troupes de Carlo Ancelotti sont encore bien placés pour aller au bout en Liga, en Ligue des Champions ou en Copa del Rey. Puis, une fois la saison terminée, il y aura ce fameux Mondial des Clubs et nul doute que les Merengues voudront être les premiers vainqueurs de l’histoire de ce nouveau tournoi.

Des succès qui pourraient rapporter énormément d’argent aux Madrilènes, mais qui pourraient aussi forcer Florentino Pérez à signer des chèques… à ses joueurs. Effectivement, Marca indique que cet exercice 2024/2025, le Real Madrid pourrait débourser des primes historiques à son vestiaire. Cette saison, et de façon inhabituelle, il a par exemple déjà offert 250.000€ à chaque joueur après la qualification en quarts de finale face à l’Atlético, soit plus de 5 millions d’euros au total à payer pour le club.

Pérez pourrait gâter les joueurs

L’an dernier, 40 millions d’euros au total ont été distribués sous forme de prime pour résultats aux joueurs de l’effectif. Une somme qui sera sûrement dépassée cette saison, et Marca explique qu’en cas de succès dans toutes les compétitions, la somme pourrait grimper jusqu’aux 80 millions d’euros. En plus des 900.000€ par joueur offerts pour une victoire en Ligue des Champions, les ouailles de Carlo Ancelotti empocheraient 650.000€ par tête en cas de victoire en Coupe du Monde des Clubs.

Des dépenses qui ne feraient pas de trou dans le budget madrilène, bien au contraire, puisqu’elles sont financées par les récompenses obtenues grâce aux parcours dans les différentes compétitions et aux droits TV, qui restent logiquement largement supérieures à ce qui est reversé aux joueurs. C’est aussi, pour Florentino Pérez, une façon de motiver les joueurs et de s’assurer qu’ils soient heureux au club. Ambitieux et avide de titres, le président madrilène sera même heureux s’il doit mettre la main à la poche en fin de saison, puisque cela voudra dire que la bande de Jude Bellingham a tout raflé…