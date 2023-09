JT Foot Mercato : rien ne va plus à Manchester United

MU en plein chaos !

Rien ne va plus à Manchester United ! Sportivement, les résultats sont plutôt décevants avec une 11e place en 4 matches de Premier League et surtout deux défaites qui font mal contre Tottenham et Arsenal. Tout ça déteint forcément sur l’ambiance au sein du groupe. Le cas Jadon Sancho symbolise bien ce début de saison compliqué et ce climat de tension qui règne chez les Red Devils. Il n’a pas été sélectionné dans le groupe face à Arsenal et cela a fait couler beaucoup d’encre. Après le match, Erik ten Hag s’est expliqué sur cette absence. Une version démentie par le joueur sur les réseaux sociaux. «Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe», a-t-il écrit. À ça, il faut aussi rajouter l’affaire Antony, accusé par son ex-compagne d’agressions physiques alors qu’elle était enceinte. Depuis, le joueur a été exclu de la Seleção, comme l’a annoncé la fédération brésilienne dans un communiqué officiel. Il a été remplacé par Gabriel Jesus. Bref, l’ambiance est loin d’être au beau fixe.

Les aveux de Ramos !

Sergio Ramos est revenu à Séville, après un été marqué par les rumeurs, sans qu’elles n’aboutissent à une signature. Il est finalement retourné chez lui en Andalousie, pour son plus grand bonheur. D’ailleurs, interrogé par le média du club, il s’est livré sur ce mercato soi-disant agité pour lui : «j’ai eu l’opportunité de continuer à Paris, même pendant deux saisons de plus, mais je ne l’ai pas saisie», a avoué Ramos, avant d’ajouter : «j’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions, par son cœur, et je n’ai jamais été guidée par l’argent. Et ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas. C’est pourquoi il n’était pas logique pour moi d’aller en Arabie saoudite, ni d’aller au MLS, ni d’aller ailleurs qu’ici. J’ai attendu, avec un brin d’espoir, et il est venu à la 93e minute.»

Les officiels du jour :

Le mercato a fermé ses portes dans les 5 grands championnats européens, mais encore partout, en effet il est toujours ouvert en Turquie, mais aussi dans les pays du golf, pour quelques jours. C’est pour cette raison que beaucoup de départs vers ces championnats ont été officialisés ces dernières heures. C’est notamment le cas d’Éric Bailly qui débarque en Super League. Il quitte officiellement le club de Manchester United et s’est engagé avec Besiktas. Tanguy Ndombélé et Davinson Sanchez arrivent chez le rival Galatasaray. Les deux joueurs ont été annoncés en même temps par le club stambouliote. Ils quittent donc Tottenham pour la saison. Ndombélé arrive en prêt, il touchera un salaire de 3 M€ net par an, et son option d’achat est d’environ 15 M€. Sanchez s’est engagé pour les 5 prochaines saisons, dont une en option, contre 9,5 M€ envoyés aux Spurs. Le défenseur colombien touchera un salaire équivalent à celui du Français. Yannick Ferreira Carrasco a finalement trouvé un point de chute, du côté de l’Arabie saoudite. Il a signé à Al-Shabab, aucun détail n’a filtré pour le moment, au sujet de la durée de son contrat. Son transfert devrait rapporter environ 15 M€ à l’Atlético de Madrid. Daniel Podence retourne à l’Olympiacos, lui qui avait quitté le club du Pirée en 2020. D’ailleurs, il ne débarque pas seul, puisque Stevan Jovetic signe lui aussi là-bas. Le monténégrin arrive libre de tout contrat et va découvrir un nouveau championnat. Du côté des coachs aussi il y a des signatures, avec d’abord la prolongation de Simone Inzaghi à l’Inter jusqu’en 2025. En revanche, c’est terminé pour Quique Setién à Villarreal ! Il avait rejoint le club en octobre dernier et avait décroché une jolie 5e place avec le club ibérique.