Stuttgart : Enzo Millot déclare son amour pour le PSG

Milieu de terrain du VfB Stuttgart, Enzo Millot (22 ans) est l’un des principaux dangers du club allemand en vue du match de la 8e journée de la Ligue des Champions prévu ce mercredi face au Paris Saint-Germain. L’ancien de l’AS Monaco va vivre une rencontre particulière car il est support du Paris Saint-Germain.

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’avant match ce mardi : «Paris est mon club de coeur. Mais, je suis professionnel et mon devoir, c’est de jouer pour le VfB Stuttgart donc demain je vais me donner à 100% sur le terrain.» Supporter parisien ou non, Enzo Millot ne fera pas de cadeau à son club de coeur demain soir.