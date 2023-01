Pays de Cassel - PSG : la joie de Timothée Pembélé pour son retour à la compétition

Titularisé au poste de la latéral droit ce lundi soir, dans la large victoire (0-7) de son équipe contre le Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France, Timothée Pembélé signait son grand retour sous le maillot parisien après plus de huit mois d’absence pour une blessure aux ligaments croisés. Au micro de beIN SPORT, le jeune joueur de 20 ans n’a pas caché sa joie :

«Oui c’est sûr, nous avons fait le boulot. On s’attendait à un match où ils allaient faire un bloc bas donc on n’a pas été surpris, on avait bien préparé la veille et cette semaine. Le début de match n’a pas été très facile mais dès que nous avons mis le premier, on a réussi à enchaîner. Je suis très content car cela faisait huit mois que je n’ai pas joué avec ma longue blessure. J’ai eu beaucoup de galères mais voilà maintenant, refaire un match titulaire avec le PSG cela me fait très plaisir. Aujourd’hui je voulais surtout prendre du plaisir et je l’ai fait, je suis content du match, de la victoire et que tous mes coéquipiers et le staff m’aient aidé pour cela. C’était vraiment une très longue galère, car ce sont de longs mois, on revient, on se refait mal, on revient, on se refait mal, le genou gonfle, c’est compliqué. En plus j’ai passé un été compliqué car j’ai alterné entre Clairefontaine et le club, voilà cela n’a pas été facile mais j’ai bien bossé, le club m’a soutenu et aujourd’hui que le coach me mette titulaire, même si c’est qu’un match de Coupe de France, cela fait super plaisir et c’est très bon pour mon moral», a expliqué le jeune défenseur parisien.

