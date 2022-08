OM : Alexis Sanchez a impressionné Samuel Gigot

L'une des nouvelles têtes de l'Olympique de Marseille cette saison, Samuel Gigot, arrivé en provenance du Spartak Moscou, s'est exprimé sur le transfert d'Alexis Sanchez dans les colonnes de La Provence. Le défenseur de 28 ans, natif d'Avignon et fan absolu de l'OM, est heureux de cette arrivée dans la cité phocéenne. Il considère l'attaquant de 33 ans comme un vrai professionnel et c'est ce qui fait la différence.

« C'est super. On apprend en s'entraînant face à ce type de joueur. Il a une expérience énorme, il a joué dans les meilleurs clubs. On le voit à sa manière de s'entraîner, à sa mentalité et à sa rage. Il n'est pas avare en efforts. On voit la différence. C'est un grand champion. Il bosse énormément avant, pendant et après l'entraînement, il s'occupe des moindres détails. C'est ce qui fait sa force. Il est très tonique, il est plus petit que la moyenne, mais il est très costaud sur ses jambes. Il ne faut pas se jeter bêtement face à lui... Il a une qualité de frappe incroyable, et sur ses prises de balle, il est très fort, il tourne, à droite, à gauche, on ne sait pas trop où il va aller. Il prend la profondeur, il décroche... Il a tout ! » Pour l'heure, l'international chilien (146 sélections/48 buts) a déjà marqué les esprits en Ligue 1 avec deux buts en trois matchs.