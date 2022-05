James Rodriguez ne veut pas que le Real gagne la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

À la recherche d'un possible nouveau point de chute en Europe, le Colombien James Rodriguez, qui évolue actuellement à Al-Rayyan au Qatar, a donné son avis sur la future finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, et son soutien ne va pas à l'équipe à laquelle on pouvait s'attendre, comme il le révélait sur sa chaine Twitch.

En effet, alors qu'il a évolué au Real Madrid et à Everton, club ennemi des Reds, James supportera bien Liverpool car il souhaite que son compatriote Luis Diaz remporte la coupe aux grandes oreilles : «je veux que Liverpool gagne, j'ai beaucoup d'amis au Real Madrid et c'est une équipe difficile pour ce type de match, mais je veux que Lucho (Diaz) gagne.»