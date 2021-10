Newcastle : Mike Ashley a refusé une offre plus importante

Newcastle est officiellement passé sous pavillon saoudien. Pour le plus grand bonheur de ses supporters, qui rêvent désormais d'un avenir radieux pour leur club. Si le consortium composé du fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, de PCP Capital Partners et RB Sports & Media a raflé la mise, une autre offre aurait pu convaincre l'ancien propriétaire Mike Ashley de céder les Magpies. Dans une interview accordée au Sun, l'intéressé avoue avoir reçu une proposition plus alléchante sur le plan économique que celle qu'il a acceptée. Mais sa volonté était avant tout de sauvegarder les intérêts du club.

« Je voudrais que l'on sache que j'ai reçu une offre plus élevée que celle que j'ai acceptée pour le club. Mais j'ai estimé que l'offre que nous avons acceptée de la part des nouveaux propriétaires serait la meilleure pour Newcastle United. L'argent n'était pas ma seule considération. Il y a eu des moments où je suis intervenu financièrement pour maintenir Newcastle United à flot, et nous avons veillé à ce que les salaires soient payés lorsque nous étions en difficulté, » a ainsi révélé Ashley. Une nouvelle ère démarre à Newcastle et celle-ci s'annonce merveilleuse pour les fans...