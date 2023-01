Real Madrid-Real Sociedad : les compositions officielles

C’est le choc du week-end en Espagne. Le Real Madrid affronte la Real Sociedad ce dimanche au Santiago Bernabéu, pour le compte de la 19e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la victoire du FC Barcelone contre Girona, les hommes de Carlo Ancelotti sont dans l’obligation de gagner pour rester au contact du club catalan, qui compte six points de plus au classement.

Pour ce faire, le technicien italien, privé de Ferland Mendy, David Alaba et de Dani Carvajal a aligné Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche à côté de Nacho, Militao et Rüdiger. Plutôt performant ces derniers temps, Dani Ceballos est également titulaire avec Fede Valverde et Toni Kroos dans l’entrejeu.

Liga : le Real Madrid et la Real Sociedad se neutralisent pour le plus grand bonheur du Barça

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga – Kroos, Ceballos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Real Sociedad : Remiro – Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz – Mendez, Zubimendi, Illarramendi, Kubo - Oyarzabal, Sorloth.