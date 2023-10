Danny Drinkwater prend sa retraite !

L’un des noms les plus atypiques de la planète football raccroche. À seulement 33 ans, Danny Drinkwater a annoncé mettre un terme à sa carrière sportive de footballeur. Une annonce qui ne surprend pas totalement lorsqu’on se penche sur les dernières années faméliques du milieu de terrain anglais. «Je voudrais juste annoncer ma retraite du football professionnel. Cela a probablement pris du temps, surtout l’année dernière, mais je pense qu’il est temps de l’annoncer officiellement maintenant. Je ne pensais pas que cela me dérangerait, mais le dire ensuite, c’est presque comme me gratter un peu», raconte-t-il au High Performance Podcast.

Champion d’Angleterre en 2016, en formant un double-pivot redoutable aux côtés de N’Golo Kanté à Leicester, Danny Drinkwater n’aura jamais réussi à digérer son transfert chez les Blues (environ 35 M€). À Chelsea, le milieu se perd totalement, ne joue pas et enchaîne les prêts, peu concluants (Burnley, Aston Villa, Kasimpasa) et enfin Reading en 2021/2022. Trop d’échecs pour celui qui était sans club depuis l’été dernier. Il n’en restera pas moins une légende des Foxes pour sa Premier League remportée en 2015/2016, iconique.