FC Barcelone : Eric Garcia encense Robert Lewandowski

Interviewé par Rac 1, Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone, a délivré ses premières impressions sur son nouveau coéquipier, Robert Lewandowski. Et c'est peu dire que l'ancien Cityzen est déjà sous le charme du Polonais : «Il m'a beaucoup surpris, il parle beaucoup, aide ses coéquipiers et vous dit ce qu'il va faire avant que cela n'arrive pour que vous fassiez attention. Des joueurs d'un tel haut niveau s'adaptent partout. Au début de la pré-saison, il a eu deux ou trois matchs où il n'a pas marqués et il semblait déjà qu'il ne valait rien... et maintenant personne ne s'en souvient.»

«C'est un attaquant spectaculaire. La facilité qu'il a à marquer, la passe qu'il donne à Pedri avec son talon... [lors de la victoire face à Plzeň en Ligue des Champions, ce mercredi] ce sont des joueurs qui ont quelque chose de différent. De par son efficacité, il pourrait me rappeler Luis Suárez. » Auteur de 8 buts en 5 rencontres officielles sous ses nouvelles couleurs, le buteur de 34 ans affiche des statistiques pour le moins impressionnantes.