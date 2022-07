FC Barcelone : Joan Laporta annonce d'autres recrues à venir

La suite après cette publicité

Très mal embarqué dans son mercato, le FC Barcelone est en train de réussir son pari, petit à petit. En faisant le choix de revendre une partie de leurs droits TV (plus la possibilité d’en faire de même en vendant une partie de Barça Studios), les Blaugranas ont pu encaisser plusieurs centaines de millions d’euros.

Un véritable bol d’air frais qui permet aujourd’hui à Joan Laporta d’avoir pu recruter quatre joueurs : Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha et Robert Lewandowski. La vente de Frenkie de Jong pour environ 80 M€ permettrait aux Culés d’avoir encore plus de marge de manœuvre et de pouvoir inscrire le reste de ses recrues en Liga, mais Joan Laporta reste satisfait du travail accompli par ses équipes.

Place à la défense

« Mon rêve est que le Barça redevienne une référence mondiale et nous y travaillons. Si l'économie ne se redresse pas, c'est très difficile. Nous y parvenons, mais nous devons travailler encore plus. Le foot n'attend pas. Vous devez le faire maintenant. Avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Kessié, Auba, Ferran. Je pense que Mateu Alemany et Jordi Cruyff font du bon boulot », a-t-il déclaré depuis Miami, dans des propos relayés par Marca.

« Il est temps maintenant de travailler sur la défense. Xavi nous a orientés vers une série de joueurs et j'espère que les Culés pourront vivre quelques joies supplémentaires. » Pour rappel, l’une des principales priorités pour le renforcement de l’arrière-garde se nomme Cesar Azpilicueta. Un joueur pour lequel Chelsea réclame 8 M€. Enfin, Sport affirme que le Monégasque Caio Henrique serait également dans le viseur catalan.