Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Et cette fois encore, plusieurs mouvements sont à signaler alors qu'on se rapproche inexorablement vers l'issue de cette saison 2019/2020. Et le suspense reste entier même si Robert Lewandowski conserve encore une fois la place de leader. L'attaquant polonais du Bayern Munich a déjà terminé sa saison et affiche 34 buts en 31 matches. Il sera difficile de le rejoindre même si ses deux plus proches poursuivants qui évoluent en Serie A ont encore 6 matches à disputer. Tout d'abord, on retrouve Ciro Immobile à la deuxième place. Le buteur italien de la Lazio compte 29 buts en 31 matches de championnat. Cependant, il marque le pas sur les deux dernières journées et devra vite retrouver le chemin des filets. Cela tombe bien, les Biancocelesti retrouvent l'Udinese mercredi.

Sur la dernière place du podium on trouve Cristiano Ronaldo. Dans une bonne forme, le Portugais a su grimper d'une position au classement et carbure à vitesse grand V. Le quintuple Ballon d'Or a ainsi marqué 28 buts en 28 matches et s'est montré décisif lors de la dernière semaine. Mardi dernier malgré la défaite de la Juventus contre l'AC Milan (4-2), il a marqué. Il a répété cette prestation contre l'Atalanta (2-2) avec un doublé sur penalty. Trois nouveaux buts qui le relancent totalement et lui permettent de croire à une première place au classement des top buteurs européens à l'issue de la saison. Il vient de doubler Timo Werner qui n'ira pas plus haut. L'attaquant allemand a fini sa saison avec le RB Leipzig avec 28 buts en 34 matches et va rejoindre Chelsea pour la saison prochaine.

Même si son club est en difficulté actuellement, Jamie Vardy se retrouve cinquième. Décisif contre Arsenal (1-1), il a marqué le seul but des Foxes contre Bournemouth hier (4-1). Le buteur de Leicester est le meilleur buteur d'Angleterre avec 23 buts en 32 matches. Il devance de peu le meilleur buteur de Turquie qui est désormais Papiss Cissé. Du haut de ses 35 ans, le Sénégalais est en forme avec Alanyaspor. Mercredi, il a vu double contre Galatasaray (4-1) et, même s'il n'a pas marqué contre Antalyaspor (défaite 1-0), il affiche 22 buts en 30 matches. Il a joué un peu moins que Lionel Messi le septième. L'Argentin qui n'a pas marqué mercredi contre l'Espanyol (succès 1-0) et samedi contre Valladolid (victoire 1-0) reste bloqué à 22 buts et a désormais joué 31 matches. À deux journées de la fin de la Liga, le dernier lauréat du classement des top buteurs européens ne conservera pas son bien et ne sera même pas sur le podium. En huitième position, on retrouve le Norvégien Alexander Sørloth.

Lionel Messi recule

L'attaquant de 24 ans qui évolue à Trabzonspor n'a pas marqué mercredi contre Antalyaspor (2-2) et tentera d'y parvenir ce soir contre Denizlispor (20h). Il a marqué 21 buts en 31 matches. Romelu Lukaku arrive neuvième avec 20 buts en 31 matches. Muet jeudi contre l'Hellas Vérone (2-2), il essayera de se distinguer ce soir contre le Torino (21h45). Enfin, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang à la dixième place. Le buteur gabonais a marqué mardi contre Leicester (1-1) mais il n'a pas trouvé la faille lors de la défaite des Gunners contre Tottenham (2-1). Avec 19 buts à son actif, Junior Moraes (Shakhtar Donetsk) se retrouve alors au pied du top 10 comme Danny Ings (Southampton) et Mohamed Salah (Liverpool). Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Karim Benzema (Real Madrid) et Dieumerci Mbokani (Antwerp) sont plus bas avec 18 réalisations. Luiz Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Carlos Vinicius (Benfica), Paulinho (Braga), Pizzi (Benfica) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 13/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 29 buts en 31 matches (2636 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 28 buts en 28 matches (2469 minutes)

4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

5) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 23 buts en 32 matches (2764 minutes)

6) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts en 30 matches (2558 minutes)

7) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 22 buts en 31 matches (2699 minutes)

8) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 21 buts en 31 matches (2720 minutes)

9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 20 buts en 31 matches (2601 minutes)

10) Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans/Arsenal/Gabon) - 20 buts en 33 matches (2927 minutes)