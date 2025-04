La MLS prend une décision forte contre Lionel Messi

Star de la Major League Soccer et de sa franchise de l’Inter Miami, Lionel Messi (37 ans) poursuit actuellement sa carrière et a repris le championnat avec depuis quelques semaines. Cependant, pour la saison 2025, Lionel Messi va connaître un changement. En effet, son garde du corps personnel Yassine Cheuko qui était présent sur le bord du terrain ne peut plus y être. «Ils ne veulent pas de moi sur le terrain», a-t-il déclaré dans le podcast House of Highlights.

Pourtant, depuis l’arrivée de Lionel Messi aux États-Unis, Yassine Cheuko a dû intervenir plus souvent sur les terrains : «je suis arrivé ici et j’ai commencé en juillet 2023 et jusqu’à maintenant, il y a eu 16 envahisseurs de terrain… donc il y a un vrai problème et rester hors du terrain ne va pas résoudre le problème.» La décision de la MLS de le priver du bord des terrains est liée à une sanction de la CONCACAF suite au quart de finale aller de la Coupe des champions de la Concacaf entre l’Inter Miami et Monterrey en avril dernier. Yassine Cheuko avait été sanctionné pour sa présence dans une altercation avec des membres du staff adverse. Ce dernier se dit prêt à interagir avec les instances pour une meilleure réglementation : «je suis plus que disposé à aider. J’adore la MLS, j’adore la Concacaf… Je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque, mais j’ai de l’expérience en Europe et je savais que ça allait devenir plus grand aux États-Unis. Je respecte la décision.»