PSG : Mauricio Pochettino voulait remplacer Neymar avant sa blessure

La suite après cette publicité

L'information est tombée jeudi : Neymar sera indisponible quatre semaines et manquera au minimum le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain, déjà contraint de se passer des services d'Angel Di Maria également blessé. Si cette blessure à l'adducteur gauche contractée face à Caen suscite la polémique, Mauricio Pochettino a livré une anecdote qui aurait pu changer le cours de l'histoire pour Neymar.

Dans une interview accordée à Onda Cero, le technicien argentin a avoué qu'il souhaitait remplacer son génie brésilien avant qu'il ne se blesse. « Mbappé s'échauffait et on avait pris la décision de remplacer Neymar car on avait remarqué qu'il était irrité à cause des fautes qu'il subissait, » explique ainsi Pochettino. La suite, on la connaît...