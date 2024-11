Real Madrid : excellente nouvelle pour Rodrygo

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est miné par les blessures. En plus des deux graves blessures de Dani Carvajal et Eder Militao, le Real Madrid a dû gérer avec les blessures à répétition de Rodrygo. L’attaquant brésilien est actuellement blessé et souffre d’une blessure musculaire contractée face à Osasuna avant la trêve internationale (4-0).

La suite après cette publicité

Et alors qu’il devait être absent pour une durée assez importante estimée entre cinq et six semaines, l’attaquant de 23 ans a finalement été de retour ce lundi à l’entraînement, comme l’indique Marca. Son retour pourrait se faire pour le rendez-vous tant attendu en Ligue des Champions face à Liverpool dans neuf jours.