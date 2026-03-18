Tunisie : la première liste de Sabri Lamouchi avec 1 joueur du PSG

Ce mercredi, Sabri Lamouchi s’est présenté face à la presse afin de dévoiler la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs de la Tunisie durant le rassemblement des mois de mars-avril. Une période durant laquelle les Aigles de Carthage affronteront en amical Haïti (29 mars) et le Canada (1er avril) à Toronto. Pour ces rendez-vous, Lamouchi a fait appel à 30 joueurs.

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On retrouve notamment Hannibal Mejbri, Yan Valéry ou encore le joueur du PSG, Khalil Ayari. En revanche, certaines absences ont fait tiquer. Le sélectionneur s’en est expliqué. « Béchir Ben Saïd est le gardien le plus expérimenté et qui a joué le plus de matches de haut niveau, je le connais parfaitement. Les autres comme Mouhib Chamakh qui fait une belle saison, je le connais moins et j’ai envie de le voir (…) Ben Saïd n’est pas exclu de la liste, au contraire». Concernant Montassar Talbi, il a précisé que le joueur l’a contacté afin de ne pas être convoqué durant ce rassemblement pour des raisons personnelles.

La liste de la Tunisie

Gardiens : Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mouhib Chamakh, Noureddine Farhati.

Défenseurs : Yan Valéry, Moutaz Neffati, Ghaïth Zâalouni, Omar Rekik, Ala Ghram, Adem Arous, Raed Chikhaoui, Mohamed Amine Ben Hmida, Mortadha Ben Ouannes, Ali Abdi.

Milieux : Ellyès Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Ismaël Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud.

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Attaquants : Elias Sâad, Sebastian Tounekti, Rayan Elloumi, Firas Chaouat, Louay Ben Farhat, Saifallah Letaïef, Omar Ben Ali, Khalil Ayari, Hazem Mastouri et Anis Saïdi.