Ligue 1 : Lille se balade face à Clermont et se rapproche de l'Europe

Le LOSC recevait le Clermont Foot 63 pour l'affiche du début de soirée du dimanche dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Nordistes souhaitaient confirmer leur victoire acquise sur la pelouse de l'OL le week-end dernier (1-0) pour ainsi se rapprocher des places européennes. Face à eux, des Auvergnats tenus en échec par Bordeaux à domicile la semaine passée, mais pouvaient être inspirés en déplacement, après avoir battu l'OM au Vélodrome (2-0). Pour ce faire, Pascal Gastien devait composer son attaque sans son goleador Mohamed Bayo, touché à la hanche. C'est Grejohn Kyei qui prenait sa place en pointe aux côtés de Lucas Da Cunha et Elbasan Rashani. Du côté de Jocelyn Gourvennec, le coach des Dogues faisait confiance à Hatem Ben Arfa à droite de Jonathan David et retrouvait au milieu de terrain Benjamin André, suspendu à Lyon.

Dès le début de la rencontre, Lille se montrait intéressant dans ses offensives et n'avait pas attendu longtemps pour débloquer la marque : sur son côté droit, Renato Sanches envoyait un centre parfait pour la tête de Jonathan Bamba au second poteau, qui crucifiant Ouparine Djoco (1-0, 4e) pour le but le plus rapide du LOSC depuis février 2020. Le buteur était à deux doigts de doubler la mise derrière si sa frappe ne prenait pas le petit filet extérieur (10e). Le CF63 tentait de se réveiller après ce coup derrière la tête en mettant le danger dans le camp adverse. Mais cette volonté d'attaquer permettait aux Dogues de se projeter très haut et de récupérer le ballon dans l'axe. Benjamin André en profitait pour se créer deux grosses occasions (17e, 29e).

Lille confirme son avantage

Néanmoins, Clermont proposait de meilleures intentions au fil de la seconde période (14e, 25e) mais n'était pas à l'abri de contres adverses, bien sauvés par Djoco. Et au retour des vestiaires, les visiteurs mettaient autant de cœur dans leurs offensives, notamment par le biais de Grejohn Kyei, dont la tête passait juste au-dessus des buts de Leo Jardim (46e). Le rythme de la rencontre est ensuite redescendu, les Lillois dominant la possession du ballon. Mais Clermont se sabotait tout seul : déjà averti en première période, Salis Abdul Samed était coupable d'une obstruction sur Renato Sanches, obligeant l'arbitre de la rencontre à dégainer son deuxième carton jaune personnel, synonyme d'expulsion (68e).

En supériorité numérique, Lille confirmait son avantage au score grâce au 13e but de la saison de Jonathan David, après une superbe combinaison avec Sanches dans la zone de vérité (2-0, 72e). Les Clermontois assommés par le but du break s'inclinaient une troisième fois avec le but de Zeki Celik, qui suivait bien l'offensive au second poteau (3-0, 84e). Enfin, l'entrant kosovar Edon Zhegrova achevait le festival offensif lillois d'une frappe contrée à l'extérieur de la surface (4-0, 90e). Avec ce succès cliquant, Lille revient à deux points de la sixième place et se relance dans la course à l'Europe, Clermont reste bloqué à la 15e place et n'est plus qu'à 4 points de la zone rouge au classement.