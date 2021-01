Le clin d'œil mercato de Laurent Koscielny à Lorient

Capitaine des Girondins de Bordeaux cette saison, un an et demi après son arrivée en provenance d’Arsenal, Laurent Koscielny est devenu cette saison encore plus, le patron du vestiaire bordelais. À 35 ans, l’international français ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. Dans une interview accordée au Télégramme, le défenseur central est notamment revenu sur son passage au FC Lorient « une superbe année (…) avec un groupe super, un coach que j’apprécie (Christian Gourcuff), que de bons souvenirs. »

C’est avec les Merlus qu’il a découvert la Ligue 1 en 2009, terminera t-il sa carrière là où elle a commencé ? Interrogé à ce sujet, l’ancien Gunners (plus de 350 apparitions avec Arsenal) est ouvert à cette possibilité. « Il me reste un an et demi de contrat. On va d’abord aller au bout de celui-là. Et après on verra. Si j’arrive à faire une carrière à la Hilton qui joue toujours à 43 ans, peut-être que j’aurai les jambes pour une saison de plus à Lorient. »