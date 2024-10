Affaire Mbappé : le Real Madrid continue sa politique de l’autruche

C’est l’affaire dont tout le monde parle depuis plusieurs jours maintenant. Lors de la trêve internationale, Kylian Mbappé a animé l’actualité et fait la Une de la presse mondiale. Cela avait commencé par les révélations d’une escapade en Suède alors qu’il était indisponible avec les Bleus pour se reposer. Et cela s’est terminé avec les révélations de la presse suédoise sur une plainte à son encontre pour un viol présumé lors de cette fameuse virée. De quoi enflammer la presse et faire rapidement réagir le joueur et son entourage.

La suite après cette publicité

Mais si ces accusations ont eu l’effet d’une bombe partout dans le monde, en Espagne, cela semblait bien différent. La presse espagnole révélait ainsi que le Real Madrid paraissait très tranquille dans cette histoire et soutenait clairement le joueur qui ne comprend pas ces lourdes accusations. Du côté du vestiaire, même son de cloche avec un groupe qui vit dans l’indifférence de ces informations selon RMC Sport. Et ce samedi matin, jour de match du Real Madrid face au Celta de Vigo (ce soir, 21h), c’est toujours le même sentiment qui domine.

À lire

Kylian Mbappé revient à 100% avec le Real Madrid, Pep Guardiola vole au secours de Thomas Tuchel

On ne parle que du sportif autour du joueur

Le quotidien madrilène AS fait d’ailleurs sa Une sur Kylian Mbappé et titre «Un Mbappé à 100%». Dans ses pages intérieures, le journal poursuit : «Kylian Mbappé revient face au Celta après une mini-pré-saison qui vise à atténuer les effets d’un été agité qui lui a valu de vives critiques en France pour s’être écarté de cette fenêtre FIFA, et après une semaine difficile en raison de son déplacement à Stockholm. » La dernière phrase sera la seule abordant l’affaire polémique. Pour le reste, la presse madrilène continue d’esquiver le sujet et d’aborder cette affaire de manière assez étrange. Selon AS, le Real Madrid estime ainsi que le Français est de retour à son meilleur niveau ou presque.

La suite après cette publicité

Le club merengue estime même que ces deux dernières semaines de préparation particulière permettront à Kylian Mbappé de se sentir bien mieux sur les terrains de football. Cette trêve a été accueillie comme une bouffée d’air frais par le joueur et le club. Cela lui a permis de souffler et de se concentrer sur sa récupération, selon la Casa Blanca. C’est en tout cas les échos relayés par la presse espagnole ce samedi matin puisque même Marca écrit : «Mbappé revient comme neuf» dans son édition du jour. Comme pour essayer de tourner la page d’une affaire qui n’a pourtant pas fini de faire couler beaucoup d’encre.