Lens-PSG : Sergio Rico n'est pas qualifié

Le PSG a transféré Sergio Rico définitivement, lui qui était prêté par Séville la saison passée. Sur le site officiel du club de la capitale, le portier a confié qu'il se tenait prêt à jouer contre Lens jeudi puisque Keylor Navas, positif au coronavirus, devrait être absent. «Je suis apte à jouer jeudi, si le coach décide de faire appel à moi. Je me suis entraîné ce matin avec le groupe, et je me sens bien. Je suis donc prêt. Et ce match est important, parce qu'il lance notre saison. Il faut continuer sur notre lancée, garder ce calme qui fait notre force, et bien commencer une saison signifie gagner le premier match. Il faut garder la tête froide, jouer en équipe et se focaliser sur l'objectif qui est la victoire.»

Mais le gardien âgé de 27 ans est prêt à affronter Lens en match en retard de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, il ne devrait pas finalement pas pouvoir le faire. En effet Le Parisien explique que Sergio Rico n'est pas qualifié pour cette rencontre, puisque celle-ci devait initialement se tenir le 29 août dernier. Mais elle a été reportée à la demande du PSG, qui estimait avoir besoin de plus de temps de récupération après sa finale perdue en Ligue des Champions. Sergio Rico, qui était donc absent du groupe du PSG car il était à Séville à ce moment-là, ne pourra pas jouer. Thomas Tuchel devrait donc choisir entre Marcin Bulka ou Garissone Innocent.