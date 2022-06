Accord entre Arsenal et Manchester City pour Gabriel Jesus

La suite après cette publicité

Il y a des feuilletons plus courts que d'autres. Après quelques jours, deux ou trois semaines tout au plus, de négociations, Arsenal et Manchester City ont fini par tomber d'accord pour le transfert de Gabriel Jesus. Il reste simplement de petits détails à régler. L'attaquant brésilien était l'objectif numéro un de ce mercato chez les Gunners. C'est donc un très bon coup réalisé.

Selon The Athletic, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert de 45 M£, soit l'équivalent d'environ 52 M€, le montant qu'avaient plus ou moins fixé les Sky Blues. Ils vont déjà pouvoir rembourser une grosse partie du montant investi dans la venue d'Erling Haaland (75 M€), lequel précipitait le départ de Gabriel Jesus.

Déjà 4 recrues à Arsenal

Le jeu des chaises musicales fonctionne à plein en Premier League. C'est aussi l'une des raisons de ce transfert du joueur de 25 ans. Ce dernier cochait pas mal de cases puisqu'il connaît déjà le championnat anglais où il évolue depuis 2017. Il est encore relativement jeune et a déjà joué sous les ordres de Mikel Arteta, qui a été l'adjoint de Guardiola entre 2016 et 2019.

Ce dernier critère a sans doute joué dans l'esprit de l'international auriverde (56 sélections, 19 buts) puisqu'il a préféré les Gunners à Chelsea ou encore Tottenham. Arsenal poursuit son excellent début de mercato. Auteur de 58 buts et 32 passes décisives en 159 matchs de Premier League, Gabriel Jesus rejoint les nouvelles recrues que sont Marquinhos, Matt Turner et Fabio Vieira.