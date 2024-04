Premier League : tombeur de Wolverhampton, Arsenal retrouve son fauteuil de leader

Eliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich mercredi, battu sur le gong par Aston Villa le week-end dernier, Arsenal était dans l’obligation de réagir après avoir concédé deux défaites en une semaine. Pointant à deux unités de Manchester City, qui s’est qualifié pour la finale de la FA Cup au détriment de Chelsea dans la soirée, le club londonien pouvait prendre provisoirement les commandes du championnat. Mais pour ce faire, les hommes d’Arteta devaient éviter le piège tendu par Wolverhampton. Déterminés à marquer les esprits, les Gunners se distinguaient dès les premiers instants par l’intermédiaire de Havertz dont la reprise du gauche était captée par Sa (2e). Malgré le contrôle du jeu, Arsenal manquait néanmoins d’explosivité pour prendre les commandes de la partie.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 74 33 51 23 5 5 77 26 11 Wolverhampton 43 33 -7 12 7 14 46 53

Dès lors, les Wolves tentaient d’en tirer profit mais Gomes trouvait sur sa route Raya, auteur d’une belle parade devant le Brésilien (30e). Proches d’ouvrir le score, les pensionnaires du Molineux Stadium finissait par courber l’échine avant la pause sur un éclair de génie de Trossard qui venait nettoyer la lucarne de Sa (0-1, 45e). En dépit d’une première période poussive, Arsenal basculait en tête à la pause et se montrait davantage conquérant au retour des vestiaires. Appliqués dans le pressing, les Gunners étouffaient leurs adversaires tout en évoluant très haut sur le terrain. Asphyxiés, les Wolves laissaient passer l’orage avant de remettre le pied sur le ballon. Progressant à tâtons vers la cage de Raya, les locaux éprouvaient cependant des difficultés à contourner le bloc défensif londonien. S’il semblait accuser le coup physiquement, Arsenal tenait son rang et mettait même KO Wolverhampton dans le temps additionnel grâce à son capitaine, Odegaard (0-2, 90e+4). Conséquence, l’équipe d’Arteta se consolait avec cette victoire et reprenait provisoirement son fauteuil de leader.