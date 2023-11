Bayern Munich : Manuel Neuer et Sven Ulreich prolongent jusqu’en 2025 !

Il est l’image du football allemand et du Bayern Munich avec Thomas Müller et ce depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil. Manuel Neuer est considéré par beaucoup comme le meilleur gardien de tous les temps. Blessé gravement à la jambe lors d’une session de ski l’hiver dernier, son retour avait été un événement pour le club bavarois en octobre dernier. Et alors que ses performances ont été très convaincantes d’entrée, une prolongation de contrat a très rapidement été mise sur le table. Alors que le contrat du portier de 37 ans expirait en juin prochain, il avait déjà indiqué ce week-end qu’il aimerait rester encore un an au FC Bayern.

Ce mardi, son souhait a été exaucé. Manuel Neuer prolonge jusqu’en 2025. Et comme une bonne nouvelle peut en cacher une autre. En effet, Sven Ulreich, la doublure du champion du monde 2014, a également signé son extension de contrat jusqu’à cette même période. Dans le communiqué du club munichois, Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern, a expliqué ces deux prolongations : «Manuel Neuer et Sven Ulreich forment tout simplement une 'dream team’. C’est amusant de les regarder travailler tous les jours. Ils se soutiennent et se motivent mutuellement et incarnent les valeurs qui caractérisent le FC Bayern.» Le moral sera donc au beau fixe pour les deux portiers à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face à Copenhague.