Man City : Jack Grealish et Phil Foden se sont inspirés de Lionel Messi

Manchester City s'est facilement défait de Peterborough ce mardi soir en 8e de finale de la FA Cup. L'entraîneur espagnol Pep Guardiola avait décidé d'effectuer un turnover avec les titularisations de Riyad Mahrez et Jack Grealish, tous deux buteurs durant la rencontre. L'ancien capitaine d'Aston Villa est revenu sur un moment sympathique qu'il a passé avec Phil Foden au moment de la célébration de son but.

L'histoire démarre dans le bus, avant le match. Comme deux fans de football qui se respectent, les deux joueurs regardaient une vidéo de Lionel Messi : «on était dans le car en venant ici. J'étais assis à côté de Phil, et je faisais défiler Twitter, et une vidéo de Messi est apparue... et c'était sur les passes de Messi, Phil et moi on regardait ça. Et puis sur le terrain, dès qu'il a passé la balle, évidemment j'ai marqué, et il a couru vers moi. Pendant qu'on célébrait, il a dit : "c'est comme ce qu'on regardait avant le match. Comme Messi !"»