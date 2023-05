Ligue 1 : le LOSC renverse l’OM à domicile et conforte sa 5e place

La fin de la saison approche à grands pas et les derniers points à aller chercher sont particulièrement précieux en haut comme en bas du classement. A l’occasion de la 36ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplaçait justement à Lille pour affronter le LOSC. Les joueurs d’Igor Tudor comptaient deux points de retard sur le RC Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, avant le coup d’envoi. Les Phocéens pouvaient donc repasser devant les Nordistes en cas de victoire sachant que la deuxième place du championnat français est directement qualificative pour la Ligue des champions, à l’inverse de la dernière marche du podium. Les Dogues, de leur côté, restaient sous pression dans la course à l’Europe après la victoire de l’Olympique Lyonnais ce vendredi.

Alors que la rencontre commençait sur un rythme relativement calme, les blessures prenaient la place des occasions et Samuel Gigot puis Ismaily devaient céder leur place sur le pré. Seulement quelques minutes plus tard, les Olympiens trouvaient le chemin des filets par l’intermédiaire de Jonathan Clauss. Après une récupération marseillaise à hauteur de la ligne médiane côté, Ruslan Malinovskyi pouvait lancer son piston en profondeur qui allait battre Lucas Chevalier d’un piqué subtil malgré l’intervention du portier lensois et celle de Bafodé Diakité sur sa ligne (29e, 0-1). Malgré une toute petite inquiétude dans la surface de Pau Lopez (35e), les coéquipiers de Valentin Rongier continuaient de tenir en laisse des Dogues inoffensifs. Juste avant la pause, le polyvalent piston marseillais passait à deux doigts de réaliser un doublé mais sa frappe s’envolait dans les tribunes (45e).

Les deux équipes revenaient sur la pelouse avec les mêmes joueurs mais la rencontre prenait une toute autre tournure après la pause. Carlos Baleba profitait d’une incompréhension entre Chancel Mbemba et Pau Lopez pour obtenir un pénalty que Jonathan David venait transformer avec sérieux (50e, 1-1). Cette égalisation lilloise enflammait l’enceinte du club nordiste et les joueurs de Paulo Fonseca prenaient enfin confiance. Malgré deux belles situations olympiennes avec un but refusé à Alexis Sanchez pour une position de hors-jeu du Chilien sur la dernière passe (61e), ce sont bien les Lillois qui terminaient de la meilleure des manières. Après une belle récupération, Rémy Cabella délivrait un centre précis pour Jonathan Bamba qui crucifiait de la tête les Olympiens (72e, 2-1).

La rencontre s’enflammait complètement après cette nouvelle réalisation. Jonathan David puis Jonathan Bamba tentaient de sceller la victoire du LOSC mais Pau Lopez s’interposait (77e). En fin de match, Alexis Sanchez faisait briller à son tour Lucas Chevalier (80e). A l’aube du temps additionnel, Lille faisait passer un dernier frisson par l’intermédiaire de son numéro 7 (90e). Après une nouvelle bataille au milieu de terrain, l’arbitre libérait les 22 acteurs de la partie. Grâce à cette victoire, les Lillois conforte leur 5ème place en Ligue 1 synonyme d’Europe. Les Nordistes peuvent même venir maintenant embêter l’AS Monaco (4ème). L’Olympique de Marseille, de son côté, laisse le champ libre au RC Lens, en déplacement à Lorient ce dimanche après-midi.