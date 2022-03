Lucas Digne règle ses comptes avec Rafael Benitez

Interviewé ce mardi par le journal L’Équipe, le latéral gauche de l’Équipe de France Lucas Digne est revenu sur son départ d’Everton pour Aston Villa l’hiver dernier et notamment sur les relations très compliquées qu’il entretenait avec son ancien coach Rafael Benitez. « Quand on fait partie des cadres, il y a des discussions avec le coach. La relation qu'on avait n'était pas au beau fixe. Ça a été compliqué d'être écarté du groupe pendant un mois. C'était une situation inédite dans ma carrière. Mais j'avais ma famille et mes coéquipiers avec moi. Je voyais aussi assez souvent Raphaël Varane, comme on habitait à côté. J'ai pris sur moi. J'ai continué à travailler à côté, à être derrière mes copains. Je n'ai jamais refusé de jouer. C'était une manière pour lui de se protéger. Moi, je n'ai jamais demandé ça. Les gens qui me connaissent au club savent que tout se passait très bien. Je n'ai pas été le seul à partir, d'ailleurs », explique l'ancien capitaine des Toffees.

Le Français de 28 ans a ensuite évoqué les raisons de sa brouille avec le technicien espagnol. « Par rapport au style de jeu, surtout. Je trouvais qu'on avait une équipe qui pouvait avoir beaucoup plus de possession, qu'on avait la qualité pour. Il m'a posé la question. Je lui ai donné ma réponse, raconte Digne avant d’ajouter qu’il n’y avait jamais eu d’altercation avec Benitez comme cela avait pu être dit dans la presse. Non, et cela ne m'arrivera jamais. Je sais où est ma place. Je me sentais légitime pour lui donner mon ressenti et celui des autres joueurs du vestiaire. Le groupe était unanime. La suite m'a donné raison, puisqu'il s'est fait limoger derrière à cause des mauvais résultats. Je pense qu'il avait aussi une mauvaise philosophie. Elle ne collait pas à Everton. » Digne et ses coéquipiers en sélection affronteront en amical l’Afrique du Sud ce mardi soir (21h15).