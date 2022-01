OM : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

L'Olympique de Marseille se déplaçait à Lens ce samedi soir avec la furieuse envie de se rattraper du piètre match nul contre le LOSC. Mais face aux Marseillais, c'étaient les Artésiens, cauchemar de Jorge Sampaoli après le match aller. Finalement, les Phocéens se sont imposés (2-0) et Mattéo Guendouzi était content.

« On a été très bon avec le ballon et défensivement, on a bien défendu des attaquants au gardien. Au match aller ils nous ont mis en difficulté si on continue, ça va être de bon augure. Ils ont de très bons joueurs. On a très bien préparé le match. On a rectifié les erreurs du match aller. C'est de loin de notre meilleur match depuis un moment, donc c'est très bien. C'est la philosophie de jeu du coach, on veut repartir de derrière. On prend des risques, ce qui nous permet de créer des occasions, on joue au football et c'est ce qu'on aime. Je vis les matches à fond, j'adore les gagner ces matches-là. J'essaye de donner le maximum sur le terrain, pour que le coach soit heureux », a confié le milieu de terrain de l'OM au micro de Canal +.