Lens - OM : les notes du match

Le RC Lens recevait l'OM lors de la 22eme journée de Ligue 1. Les Marseillais, troisièmes au coup d'envoi, avaient l'occasion de redevenir dauphin du PSG et donc passer devant Nice. Et le début de rencontre confirmait clairement les bonnes intentions olympiennes même si la première occasion était pour Lens et Seko Fofana. Mais le milieu ivoirien voyait Saliba intervenir magnifiquement par deux fois (5e). Par la suite, les hommes de Jorge Sampaoli ont déroulé leur football avec une impressionnante maitrise pendant quasiment toute la rencontre. Valentin Rongier ne passait pas loin du but, mais sa frappe sur la barre venait ensuite toucher le poteau après un rebond sur la tête de Farinez (28e). À force de pousser, l'OM finissait par ouvrir le score. Après un penalty obtenu par Guendouzi, Dimitri Payet se chargeait de le tirer sans trembler (1-0, 34e).

Un but qui a eu le mérite de faire immédiatement réagir les Lensois. Lancé en profondeur, Florian Sotoca se présentait seul face à Pau Lopez mais voyait sa frappe être repoussée par le portier espagnol (37e). En seconde période, les Sang et Or poussaient pour revenir dans le match, mais ils ont toujours buté soit sur une bonne défense marseillaise soit sur un Pau Lopez toujours très vigilant sur sa ligne (64e, 79e). Et l'OM a fini par faire le break grâce à... Bakambu. La dernière recrue marseillaise n'a eu besoin que d'un seul ballon pour trouver le chemin des filets quelques secondes après son entrée en jeu (2-0, 77e). Au terme de l'un de ses meilleurs matchs cette saison, l'OM s'offre une précieuse victoire (la cinquième de suite à l'extérieur). Les Olympiens prennent la deuxième place du classement et devance Nice d'un point. Lens pointe à la 7eme place.

L'homme du match : Guendouzi (7,5) : l'ex-milieu de terrain d'Arsenal a livré un match très propre. Malgré quelques pertes de balles au milieu de terrain, il a notamment été décisif en obtenant le penalty en première période. Défensivement, il a réalisé une intervention décisive devant Said (56e), pour un total de quatre ballons obtenus dans sa moitié de terrain. Sa bonne prestation a été récompensée par une passe décisive judicieuse pour le but de Bakambu.

Lens

Kakuta (4,5) : Le numéro 10 lensois a tenté d'accélérer le jeu lensois. Il a été à l'origine de quelques occasions comme sa belle talonnade pour lancer Sotoca en profondeur (25e), ou ses belles passes en profondeur pour Fofana (9e et 54e). Il a tenté une frappe, pas dangereuse avant de sortir quelques minutes plus tard (78e). Il n'aura globalement pas été assez présent pour influencer le résultat. Remplacé par Brayann Pereira (82e)

Doucouré (6) : Le numéro 28 des Sang et Or a été présent au milieu, récupérant quelques ballons. Offensivement il aura également proposé avec sa belle passe en profondeur pour Said (47e), ou ses deux frappes cadrées (72e et 79e). Il aura été un des lensois proposant le plus offensivement.

Farinez (5,5) : Le jeune gardien vénézuélien qui disputait son troisième match de Ligue 1 cette saison n'a pas été très inquiété, il a arrêté sérieusement la frappe d'Under (8e) et le coup franc de Payet (65e). Il a été très chanceux sur la frappe de Rongier qui atterri sur la barre avant de toucher sa tête et de finir sa course sur le poteau (28e). Il a plongé du mauvais côté sur le penalty de Payet quelques minutes plus tard (33e) mais aurait pu faire mieux sur le but de Bakambu (77e).

OM

Lopez (5,5) : le gardien olympien a eu un match tranquille, ce samedi. Un duel remporté devant Sotoca (36e) pour un total de trois frappes stoppées. Les Marseillais n'ont pas eu besoin d'un grand Pau Lopez pour l'emporter.

Saliba (6) : une bonne intervention devant Fofana, malgré la prise de risque osée en début de match (6e). Le défenseur central a réalisé un match propre, sans commettre de fautes dangereuses et a été précieux dans la relance du ballon. Un total de sept ballons récupérés et une assurance dans le duel qui a fait du bien à ses partenaires défensifs.

Caleta-Car (5) : sérieux dans son alignement et parfaitement complémentaire avec Perez et Saliba, le Croate a été solide et a récupéré quatre ballons dans cette rencontre. Sotoca, Kakuta et Said ont

Perez (5) : aligné en tant que piston gauche, il a eu plus de mal que ses partenaires défensifs, notamment devant Clauss qui est beaucoup monté pour faire part de sa qualité de centre, mais a fait le boulot. Offensivement, on l'a beaucoup moins vu et il n'a délivré qu'un seul centre de toute la partie.

Kamara (7) : très bon retour devant Said (26e), avant de contrer une nouvelle fois l'attaquant de Lens au dernier moment (47e). Défensivement, le milieu de terrain de l'OM a récupérer cinq ballons et s'est montré précieux devant le milieu de terrain lensois. Offensivement, il s'est également projeté pour aider Payet et Under.

Rongier (6) : aligné dans une position de piston droit, l'ancien Nantais à créer du mouvement et a délivré quelques passes qui ont cassé les lignes en début de rencontre. Une sublime frappe qui a heurté la transversale à noter (29e). Défensivement, il a notamment fait beaucoup de mal au duo Frankowski-Fofana grâce à un bon travail réalisé avec Saliba.

Guendouzi (7,5) : voir ci-dessus

Gerson (5) : beaucoup de ballons perdus en début de rencontre et une perte de balle dangereuse dans sa moitié de terrain. Une bonne intervention sur la frappe de Clauss (58e), mais on l'a trop peu vu après la pause alors que le milieu de terrain marseillais avait clairement pris le dessus. Remplacé par Lirola (75e).

Under (5) : un joli débordement qui a amené au penalty en première période... et puis c'est tout. Le Turc n'a touché que 48 ballons dans cette rencontre et n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent (seulement un tir tenté et bloqué par la défense lensoise).

Payet (6) : beaucoup de déchets techniques, mais des passes précises délivrées en première période. Il convertit tranquillement le penalty obtenu pour ouvrir le score. Après la pause, il rate la balle du break en manquant le cadre (54e) et trouve Farinez sur un joli coup-franc (66e). Sans briller, l'international français s'est montré efficace. Remplacé par Harit (90e+1).