UEFA Champions League : Jorginho désigné meilleur joueur de l'année 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur joueur de l'année 2020-2021. Kevin De Bruyne, Jorginho et N’Golo Kanté étaient les trois derniers en course pour la récompense finale. Finaliste de ce prix la saison dernière, De Bruyne avait notamment permis aux Skyblues de décrocher le titre de Premier League et d'amener les siens en finale de la Ligue des Champions. Face à lui, deux cadres essentiels de Chelsea. Tout d'abord, Jorginho réalisant un incroyable doublé Euro-LDC la même année (seulement le 10ème joueur de l'histoire à réaliser une telle performance). Enfin l'international français N'Golo Kanté s'arrêtant, certes, prématurément lors de l'Euro (éliminé contre la Suisse en huitièmes de finale) mais auteur d'une LDC 2020-2021 de haute volée avec notamment des prestations remarquables lors de la demi-finale face au Real Madrid puis en finale contre Manchester City.

Pour décerner ce prix, les joueurs en Europe, quelle que soit leur nationalité, ont été jugés en fonction de leurs performances sur l’ensemble de la saison dans toutes les compétitions - tant au niveau national qu’international - au niveau du club ou de l’équipe nationale. Et le grand gagnant se nomme : Jorginho (29 ans). Une récompense amplement méritée au vue de la saison dernière réalisée par l'international italien (35 sélections, 5 buts) que ce soit avec la Squadra Azzurra ou Chelsea.