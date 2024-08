Liverpool : une offre de Southampton pour Fabio Carvalho rejetée

Et si Fábio Carvalho incarnait la nouvelle ère de Liverpool ? Le milieu offensif de 21 ans a disputé toutes les rencontres de préparation des Reds aux États-Unis. Le Portugais a même trouvé le chemin des filets contre Arsenal et Manchester United. Reste à voir si Arne Slot l’intégrera dans son effectif de cette saison. Mais vu la décision prise récemment par Liverpool à son égard, c’est bien parti. Selon The Athletic, le club de la Mersey a rejeté une offre de 17,5 millions d’euros de la part de Southampton. Carvalho est une cible des Saints de longue date. Ils avaient même tenté de l’attirer en janvier, avant son départ en prêt à Hull City.

Prêté en Championship lors de la seconde partie de la saison dernière, l’international U21 portugais (4 sélections) a inscrit neuf buts et a délivré deux passes décisives en 20 rencontres. Nul doute que les hautes sphères de Liverpool ont suivi ses prestations et qu’elles espèrent qu’il pourra les réaliser chez elles. Toujours selon le média anglais, Carvalho, dont le contrat se termine en 2027, souhaite rester à Liverpool. Mais le joueur recruté en 2022, en provenance de Fulham, souhaite surtout du temps de jeu.