Chelsea : Ben Chilwell s’est encore blessé

La suite après cette publicité

Chelsea stoppe l’hémorragie. Après deux défaites et un nul en Premier League, Chelsea était dans l’obligation de réagir face à Brighton, à l’occasion du 3e tour de la Carabao Cup, pour ne pas sombrer un peu plus dans la crise. Face aux Seagulls, les Blues ont dû s’en remettre à Nicolas Jackson, jeune attaquant sénégalais arrivé cet été, pour s’imposer d’une courte tête (1-0) et se qualifier pour le tour suivant. Mais le club londonien y a laissé des plumes dans la bataille en perdant Ben Chilwell.

Aligné dans le couloir gauche, Ben Chilwell s’est blessé et terminé la rencontre sur une jambe. Absent pendant de longues semaines lors de l’exercice précédent pour soigner deux blessures aux ischio-jambiers, il semble que le joueur de 26 ans souffre toujours des mêmes maux, c’est en tout cas ce qu’a révélé son entraîneur Mauricio Pochettino à l’issue de la rencontre face à Brighton. «Ben Chilwell ? Oui, il est blessé. Nous devons l’évaluer demain, mais je pense que c’est au niveau des ischio-jambiers», a indiqué le manager des Blues. Ainsi, l’international anglais (19 sélections, 1 but) rejoint l’infirmerie et s’ajoute à la longue liste des joueurs blessés du côté de Chelsea.