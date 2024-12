Juventus : c’est tendu avec Dusan Vlahovic

La victoire de la Juventus sur la pelouse de Monza avant-hier (2-1) ne s’est pas déroulée sans heurts. En effet, l’attaquant serbe de la Vieille Dame Dusan Vlahovic a exprimé son mécontentement au moment de son remplacement, tapant de colère dans une bouteille près du banc de touche. Un geste de frustration pour un joueur en difficulté ces dernières semaines, malgré un total de 12 buts en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Du côté de la Juventus, on a cherché à calmer le jeu, Thiago Motta se voulant rassurant en conférence de presse. « Vlahovic nerveux ? Dusan a fait une belle prestation, je suis content de ce qu’il a fait ». C’est peut-être la situation contractuelle du joueur qui peut expliquer ce genre de réaction épidermique. Sous contrat jusqu’en 2026, Vlahovic attend que la Juve lui fasse un signe pour une éventuelle prolongation de contrat. « Les relations avec le garçon et l’agent sont extraordinaires, nous avons décidé de nous rencontrer après le mercato. Comme il lui reste encore un an de contrat, il lui reste encore beaucoup de temps. pour arranger les choses et avancer ensemble du mieux que nous pouvons », a expliqué de son côté le directeur sportif Cristiano Giuntoli.