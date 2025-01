Premier League : Manchester United et Tottenham s’enfoncent dans la crise, Nottingham Forest conforte sa troisième place

Monument en péril, Manchester United voulait confirmer sa victoire glanée jeudi dans la douleur contre Southampton et se rapprocher de la première partie de tableau. Treizièmes, les Red Devils recevaient ainsi Brighton (10e) pour le compte de la 22e journée de Premier League. Un duel intéressant qui partait sur un gros rythme. Rapidement, Joao Pedro se distinguait par une frappe sublime de l’extérieur de la surface qui était repoussée par André Onana (2e). Juste derrière, les Seagulls allaient prendre l’avantage. Sur une ouverture dans le dos de la défense, Kaoru Mitoma contrôlait, rentrait dans la surface et glissait devant le but pour Yankuba Minteh qui trouvait la faille (1-0, 5e). Un sacré coup sur la tête pour Manchester United qui allait pourtant réagir. Après une frappe timide de Bruno Fernandes (17e), Joshua Zirkzee partait au but, mais Carlos Baleba l’accrochait dans sa surface. Bruno Fernandes se chargeait de frapper le penalty (1-1, 23e) et remettait les deux équipes à égalité. Un but qui sonnait totalement Brighton qui allait baisser le pied pour la fin du premier acte.

Au retour des vestiaires, Brighton allait relancer la machine. Après un coup franc lointain botté vers la surface, un cafouillage profitait à Joao Pedro qui allait se jouer de Joshua Zirkzee avant de redonner l’avantage à son équipe (53e). Finalement le but était refusé pour une faute de Jan Paul van Hecke sur Diogo Dalot. Ce n’était que partie remise. Juste derrière, Yankuba Minteh allait enrouler un sublime centre sur la droite de la surface vers le second poteau. Kaoru Mitoma plongeait pour conclure (2-1, 60e). Pire, Manchester United allait s’écrouler. Après un centre de Yasin Ayari côté droit, André Onana manquait son intervention. Georginio Rutter récupérait le ballon et allait marquer facilement dans le but vide (3-1, 77e). Avec cette victoire 3-1, Brighton remonte à la neuvième place quand Manchester United retombe dans ses travers.

Everton enfonce Tottenham dans la crise, Forest solide troisième

Déception du début de saison, Tottenham (15e) restait sur quatre défaites et un nul sur ses cinq derniers matches de Premier League. Une dynamique négative pour les Spurs qui se déplaçaient sur la pelouse d’Everton (16e). Un match de bas de tableau qui allait vite tourner au cauchemar pour la bande d’Ange Postecoglou. Très vite, Dominic Calvert-Lewin allait aspirer l’âme d’Archie Gray d’un sublime crochet avant d’ajuster Antonin Kinsky (1-0, 13e). Juste derrière, c’est l’ancien Marseillais Iliman Ndiaye qui s’illustrait en mystifiant Radu Dragusin avant d’ajuster le gardien tchèque (2-0, 30e). Enfin, juste avant la pause, un centre lointain venu de la droite et de Jesper Lindström était repris au second poteau par la tête de James Tarkowski. La sphère revenait sur le pauvre Archie Gray qui marquait contre son camp (3-0, 45e +8). Amorphe, Tottenham allait douter pendant cette seconde période même si Dejan Kulusevski réduisait l’écart en fin de match (3-1, 77e). Cela redynamisait le club londonien et Richarlison y allait aussi de son but (3-2, 90e +2). Avec cette défaite 3-1, les Spurs restent 15e avec six points d’avance sur la zone rouge. Everton se donne de l’air et revient à quatre unités de son adversaire du jour.

Troisième de Premier League, Nottingham Forest affrontait la lanterne rouge Southampton. En confiance sur leur pelouse du City Ground, les Reds allaient vite mettre la main sur la rencontre. D’une frappe sublime devant la surface, le milieu de terrain Elliott Anderson se chargeait de lancer les débats (1-0, 11e). Quelques minutes plus tard, Callum Hudson-Odoi allait enfoncer le clou d’une frappe plein axe devant la surface après une récupération haute dans les pieds de Jan Bednarek (2-0, 28e). Meilleur buteur du club, Chris Wood allait même alourdir la sentence avant la pause. Bénéficiant d’un centre d’Ola Aina, l’attaquant néo-zélandais inscrivait déjà son quatorzième but de la saison en Premier League (3-0, 41e). Après la pause, Southampton allait réduire l’écart grâce à Jan Bednarek bien servi par Lesley Ugochukwu (3-1, 61e). Mais il en fallait plus pour faire douter Southampton et Nikola Milenkovic redonnait le large à l’équipe de Nuno Espirito Santo avant que sa réalisation soit refusée (65e). En fin de match, Forest va se faire peur avec un nouveau pion de Paul Onuachu (3-2, 90e +1). Obtenant finalement une courte victoire 3-2, Nottingham Forest revient à hauteur d’Arsenal et à six points du leader Liverpool. Southampton reste bon dernier à dix points du premier non relégable.

