PSG : les nouvelles déclarations de Leonardo sur les prolongations de Neymar et Mbappé

Tous les deux en fin de contrat dans un peu plus d'un an, Kylian Mbappé et Neymar n'ont toujours pas prolongé. Si le Brésilien a plus ou moins déclaré que les négociations étaient en très bonnes voies, pour le Français c'est un peu plus flou. A plusieurs reprises, le champion du monde 2018 a expliqué qu'il se trouvait en réflexion. L'heure ne se veut donc pas à la précipitation, surtout que le Real Madrid conserverait toujours un espoir d'enrôler le génie français l'été prochain...

Le PSG se retrouve ainsi dans une situation embarrassante dans ce dossier brûlant. Car pour le meneur de jeu brésilien, une prolongation jusqu'en juin 2026 serait bientôt ficelée. Leonardo lui reste optimiste. Le directeur sportif parisien a affirmé à Canal Plus avant la rencontre face à Metz qu'une décision allait être prise prochainement mais il faut d'abord se concentrer sur les échéances sportives, comme la fin de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.

Leonardo temporise sur les dossiers Neymar et Mbappé

«Kylian sait ce qu'on pense, on n’a rien de plus que ça. Le moment va arriver où il va devoir décider. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui, on est optimiste en général, le club n'a aucune raison de ne pas être optimiste pour le futur, on va parler, mais je demande de la concentration sur le terrain. Neymar, on connaît nos intentions, on a déjà commencé à parler, le rapport est très bon et franc, mais le futur c'est les derniers matchs de la saison. On a montré en Ligue des champions qu'on a le niveau c'est indiscutable. Finale l'an dernier, demi-finale cette saison, il y a un contexte positif, une fierté par rapport au club, on le voit à l'extérieur.»

Leo le sait plus que tout, il convient de ménager les susceptibilités de ses deux stars dans ces deux dossiers. Après la qualification face au Bayern Munich en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi avait confié qu'il n'existait plus aucune raison pour que Neymar et Kylian Mbappé quittent le club parisien. Reste à savoir si les deux protagonistes pensent la même chose que leur président...