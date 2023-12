Juve : Adrien Rabiot fracasse un joueur de Monza qui l’avait chambré

L’Italie a un nouveau leader. Vendredi soir, en guise de 14e journée de Serie A, la Juventus de Turin s’est imposée au bout du suspens face à Monza (1-2). Une victoire à l’arraché puisqu’après l’ouverture du score d’Adrien Rabiot (12e) - dont on reparlera -, Valentin Carboni est venu égaliser dans les ultimes secondes (90+1e). C’était sans compter sur la persévérance des Piémontais, bien aidés par le but de Federico Gatti (90+4e). Au cœur de ce succès de taille, l’international français a été au four et au moulin, buteur, puis passeur décisif sur le gong. Il a aussi été taquin après la rencontre.

Et pour cause, après l’égalisation de Monza en fin de match, Roberto Gagliardini s’est permis de chambrer Rabiot, en lui criant au visage et en le chambrant sans se cacher. Hélas pour lui, la Vieille Dame égalise dans la foulée et remporte les 3 points. Le milieu de terrain français s’est alors empressé de détruire l’Italien sur les réseaux sociaux. «Gagliardini. Apprends à toujours rester humble. Car tant que l’arbitre n’a pas sifflé, tout est encore possible. Souviens-toi bien de ça», a commenté l’ancien Parisien sur Instragram, suivi d’un emoji cerveau. Adrien Rabiot s’est vengé, et prend donc provisoirement, avec son équipe, la tête de la Serie A. Soirée parfaite.