LdC (F) : le PFC s’incline face au Real Madrid lors des barrages aller

La tâche se complique pour le Paris FC en Ligue des Champions. Opposées au Real Madrid dans ces barrages, les Parisiennes ont perdu la rencontre aller 3-2 ce mercredi soir, malgré l’ouverture du score de Korosec (10e). Weir (39e) et Del Castillo (45e) ont inversé la tendance juste avant la pause.

Assommées, les protégées de Sandrine Soubeyrand n’ont jamais réussi à revenir et ont même fini par encaisser un 3e but signé Caicedo (83e). La réduction de l’écart de Mendy en fin de rencontre (89e) offre tout de même un léger espoir en vue du match retour, dans une semaine à Madrid.