Le PSG rend hommage à Prince avec un maillot spécial

Le Paris Saint-Germain rend hommage à Prince à travers une collection capsule autour de son 4ème maillot.

Le Paris Saint-Germain a pris une nouvelle dimension marketing depuis quelques années et le nombre de collaborations qui se multiplient ces dernières semaines en attestent parfaitement. Lancé en janvier dernier, le quatrième maillot Jordan aura attiré les regards avec son design si particulier. Aujourd'hui, le club de la capitale collabore avec Prince Estate et rend hommage à l'auteur-compositeur à travers ce maillot.

Pour commémorer la superstar mondiale Prince, le PSG s'est associé avec le directeur créatif Trevor Guy et les créatrices Lori Marcuz et Cathy Robinson qui travaillaient avec Prince entre 2011 et 2016. Cette collaboration amène aujourd'hui une collection exclusive qui comprend donc le quatrième maillot Jordan orné du symbole caractéristique de Prince aux côtés de superpositions en cuir métallique et doré cousus à la main. On retrouve également un tee-shirt violet, un ensemble jogging, un sweat à capuche et enfin un chapeau. Toutes ces pièces en édition limitée ont été fabriquées à la main à Toronto et mixent des éléments de design, des matériaux et un art qui sont emblématiques des vêtements que Prince portait durant ses 5 dernières années.

En plus du maillot et des ensembles lifestyle, le club parisien rend hommage au « Prince du Parc » en lançant un vinyle exclusif 45 tours sorti en collaboration avec Warner Records. Il présente les chansons de Prince à succès « Partyman » mais surtout une version live inédite de la chanson « Cool », issue de la dernière performance live de Prince à Paris au Zénith le 1er juin 2014. Prince était très attaché à la ville lumière où il a gardé un appartement pendant de nombreuses années. L'enfant de Minneapolis a donné de nombreux concerts dans la capitale française à partir des années 1980, c'est donc tout naturellement que le PSG lui rend aujourd'hui hommage aujourd'hui.

Les vêtements comme le vinyle sont vendus en édition limitée. Le vinyle est d'ores et déjà disponible par Drive au Megastore Paris Saint-Germain et sur la boutique en ligne du club. Il faudra par contre attendre le 24 mai pour se procurer la collection capsule à la boutique des Champs-Elysées, au Megastore ou sur la boutique en ligne.