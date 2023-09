Serie A : le Napoli encore freiné à Bologne

Le Naploi, Champion en titre en Italie, se déplaçait sur la pelouse de Bologne pour clôturer la 5ème journée de Serie A. Après une victoire importante obtenue à Braga en Ligue des Champions, les Partenopei pouvaient revenir sur les équipes de tête du championnat italien en cas de succès face à l’équipe de Thiago Motta. Victor Osimhen ne tardait d’ailleurs pas à se créer la première occasion de cette rencontre mais Lukasz Skorupski s’interposait pour garder un score de parité (5e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 15 5 13 5 0 0 14 1 2 Milan 12 5 3 4 0 1 10 7 3 Lecce 11 5 4 3 2 0 8 4 4 Juventus 10 5 5 3 1 1 11 6 5 Fiorentina 10 5 2 3 1 1 11 9 6 Atalanta 9 5 5 3 0 2 10 5 7 Naples 8 5 3 2 2 1 8 5 8 Frosinone 8 5 1 2 2 1 8 7 9 Torino 7 4 1 2 1 1 5 4 10 Hellas 7 5 -1 2 1 2 4 5 Voir le classement complet

Dominateurs, les joueurs de Rudi Garcia éprouvaient des difficultés à se montrer dangereux face à une valeureuse équipe de Bologne qui tenait le coup défensivement. A l’heure de jeu, Khvicha Kvaratskhelia faisait briller une nouvelle fois le gardien polonais des locaux (60e). Quelques minutes plus tard, Riccardo Calafiori touchait le ballon de la main et offrait un pénalty aux visiteurs (71e). Malheureusement, Victor Osimhen manquait son face à face (72e) et les Napolitains devaient concéder le match nul. Un partage qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes.