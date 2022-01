Le Los Angeles Galaxy veut attirer Téji Savanier

Auteur d'un très bel exercice 2021/22 avec le Montpellier HSC, durant lequel il a pour le moment marqué six buts et délivré six passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Téji Savanier a forcément un très belle cote sur le mercato. «Je n'y pense pas vraiment pour l'instant. Si j'en ai l'opportunité, oui. Si je veux progresser dans ce milieu-là, c'est par des clubs un peu plus élevé que Montpellier. Mais comme je l'ai dit, je me sens bien dans mon club», avait cependant déclaré le milieu de terrain français il y a quelques semaines.

Oui mais voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, ses performances ne sont pas passées inaperçues. Selon nos informations, le Los Angeles Galaxy, ancien club de Zlatan Ibrahimovic notamment, est très intéressé par le joueur de 30 ans, encore sous contrat avec les Héraultais jusqu'en juin 2023. La franchise de Major League Soccer souhaite recruter Téji Savanier cet hiver, surtout que la saison commence en mars aux Etats-Unis. Et une offre va prochainement être faite au principal concerné.