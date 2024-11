Droits TV, L2 : le ministre des Sports soutient la Ligue et beIN Sports

Depuis l’entame de la saison, les supporters des clubs de Ligue 2 protestent contre la programmation des matchs le vendredi. Chaque week-end, des vagues de protestations voient le jour, embêtant grandement BeIN Sports et la Ligue de football professionnel (LFP). Dans un entretien pour So Foot, Gil Avérous - nouveau ministre des Sports - est revenu sur ce dossier des droits de diffusion de la Ligue 2 BKT et a affirmé son soutien à la Ligue.

« C’est un vrai sujet. J’estime même que ces revendications sont légitimes, mais doivent s’exprimer dans un cadre respectueux. J’ai d’ailleurs échangé avec la LFP à plusieurs reprises sur le sujet. BeIN se dit prêt à avancer pour la prochaine saison, le dialogue est en cours et l’idée est d’éviter les matchs en semaine. Je pense que le vendredi, à 20h, cela ne pose pas de problème et pour la majorité des habitués des stades, les gens du coin comme les entreprises. Le vendredi est plus simple qu’un samedi soir qui coupe le week-end en deux. Oui, c’est plus compliqué pour les déplacements, mais ça reste acceptable. Ce qui l’est moins, c’est le match du lundi qui n’est bon pour personne. Il faut que chacun fasse un effort, même si je sais également que la diffusion d’un match en semaine a une valorisation supérieure. La LFP reste en soutien », a indiqué Avérous.