Droits TV : Canal + prêt à aider Mediapro

Les relations entre Mediapro et la LFP sont de plus en plus tendues. Alors que le groupe sino-espagnol avait promis des montants mirobolants pour les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il n'a pas pu payer les 2 dernières échéances fixées et tente tant bien que mal de renégocier un montant à la baisse. Une situation que doit surveiller avec sérieux tous les autres diffuseurs comme Canal +, qui se place déjà pour récupérer les droits.

Et le directeur des programmes de la chaîne, Gérald Brice-Viret, l'a assumé dans une interview sur Europe 1. Canal+, qui « aime le foot » aurait « pour objectif de participer à la renaissance de la Ligue 1. Maintenant, il y a un acteur qui s'appelle Mediapro. Je sais qu'il y a eu des réunions mardi parce que j'ai des copains qui sont dans la rédaction, mais c'est compliqué pour eux. C'est fou, cette histoire. Ils vont nous mettre à terre la Ligue 1, alors que nous, on l'a magnifiée pendant plus de 30 ans. En tout cas, tout le groupe Canal+ sera là pour les aider, pour dialoguer avec eux, mais il faut que les prix ne soient pas hors sol ». Canal+ semble prêt à sauver la Ligue 1, à condition de voir le prix baisser par rapport au montant inférieur à ce que doit payer chaque année Mediapro.