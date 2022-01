Fiorentina : Kylian Mbappé a validé le choix de Jonathan Ikoné

La suite après cette publicité

Après quatre ans et demi passés au LOSC, Jonathan Ikoné (23 ans) s’est envolé en direction de Florence pour signer en faveur de la Viola. Le Français a signé un contrat jusqu’en 2026 et a rapporté 14 M€ (hors bonus) aux Dogues. Un transfert qui a été validé par… Kylian Mbappé. C’est ce qu’a confié Ikoné lors de sa présentation.

« On ne s’est pas eu directement, mais il a lu sur les réseaux sociaux que j’allais être transféré ici et il a été le premier à m’écrire. Il m’a dit que je faisais un bon choix, que le projet était bon et que c’était à moi de le rendre encore meilleur. Donc je l’ai remercié », a-t-il confié face aux médias.