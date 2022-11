Le mystérieux coup de fil qui a changé la vie d'une star de Premier League, le retour en force de la Juve enflamme l'Italie

La suite après cette publicité

Allo Maddison

Du côté de l'Angleterre également on réagit aussi à la liste des Three Lions ! Et un homme fait les gros titres des tabloïds, c'est James Maddison ! Il est ainsi en Une du Daily Star, à cause d'un simple coup de téléphone. Enfin, pas si simple que ça ! Surtout qu'il a manqué l'appel. Malheureusement au bout du fil c'était son sélectionneur Gareth Southgate qui voulait lui annoncer sa présence dans le groupe qui irait au Qatar. Sauf que, comme le rapportent le journal et plusieurs autres comme le Daily Express, Maddison n'a pas pu répondre à ce coup de fil. C'est son coach à Leicester, Brendan Rodgers, qui l'a avoué... C'était juste avant l'entraînement, et l'entraîneur des Foxes lui a conseillé de vite rappeler le sélectionneur, lui permettant de le faire depuis son bureau. C'est également ce que rapporte The Sun aujourd'hui. Et heureusement pour Maddison il a pu rappeler Southgate et apprendre sa sélection au mondial !

«Juve, quelle poussée»

Et on file maintenant en Italie, avec la Juventus qui jouait hier et qui s'est imposée (1-0) face à l'Hellas Vérone. Ça va mieux pour La Vieille Dame qui reste sur 5 victoires en 5 matches en Serie A comme le note La Gazzetta dello Sport. « la Juve arrive », titre le journal au papier rose. Avec ces trois points, les Turinois remontent ainsi à la 4e place. Le média rapporte aussi les déclarations du coach Massimiliano Allegri « Nous sommes démodés ? Il ne s'agissait que de gagner. » Un sentiment de revanche, que l'on retrouve en Une du journal Tuttosport. « Faites-nous place », titre le quotidien transalpin qui insiste aussi sur cette arrivée de la Juve pour les places qualificatives pour la Champions League. Même son de cloche en Une du Corriere dello Sport. « Juve, quelle poussée », titre le canard italien. «Les Bianconeri font irruption dans la zone des champions ». Maintenant, il ne reste plus qu'à y rester pour la Vieille Dame.

Golden Gavi

On reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse ! C'est le jeune Gavi qui fait la Une de Sport ce vendredi. Le jeune milieu du Barça a reçu son trophée du Golden Boy et pose avec, en compagnie l'autre récompense qu'il a reçue cette année, le trophée Kopa de meilleur jeune. Bref c'est un carton plein pour le jeune joueur catalan à qui tout réussit.. « Super Gavi » peut-on lire sur cette couverture de Sport. Et l'idée est la même en Une de Mundo Deportivo, qui a également dédié sa première page au jeune prodige...