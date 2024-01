Barça : les fans ont choisi le successeur de Xavi

La course à la succession de Xavi est ouverte. Plusieurs noms ont d’ailleurs été cités depuis samedi soir. Mais tous ne font pas l’unanimité auprès des supporters du FC Barcelone. Questionnés lors d’un sondage organisé Sport, média pro-Barça, les supporters ont donné leur avis.

Et les résultats sont clairs. Thiago Motta n’obtient que 1% des votes tandis que Rafa Marquez en a récolté 3%. Même résultat pour Thomas Tuchel. Hansi Flick, lui, a eu 5% des voix. Luis Enrique (15%) et Mikel Arteta (16%) sont plus appréciés. Enfin, l’entraîneur qui a reçu le plus de votes de la part des fans est Jürgen Klopp. L’Allemand a récolté 39% des voix, lui qui sera libre cet été après avoir annoncé son départ de Liverpool.